29-летний житель Мордовии понесет ответственность за незаконную рыбалку

В Краснослободском районе сотрудниками полиции был задержан 29-летний местный житель, который ловил рыбу с помощью преобразователя напряжения.

Во время проведения рейдовых мероприятий представителями правоохранительных органов было установлено, что 29-летний житель села Шаверки указанного района с помощью преобразователя напряжения, который он приобрел на одном из сайтов, выловил более 30 щук, окуней и плотвы.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что 25-летний житель Саранска, намеревавшийся купить наркотики, отправится в тюрьму.

Источник: 13.мвд.рф