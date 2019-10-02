В Мордовии школьникам рассказали о работе уголовного розыска

В Мордовии сотрудники уголовного розыска провели для школьников экскурсию по музею республиканского МВД.

Во время встречи начальник отделения УУР Ирина Маскинскова, глава совета ветеранов УУР республиканского МВД Иван Карташов и методист музея Наталья Зимина рассказали детям об истории развития службы уголовного розыска.

Школьники узнали о том, что на долю первых оперативников уголовного розыска выпала борьба с жестокими уголовниками и бандформированиями.

Дети интересовались подробностями раскрытия особо тяжких преступлений и задержания опасных преступников.

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Источник: 13.мвд.рф