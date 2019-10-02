В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в краже детской коляски

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают гражданку, которая подозревается в краже детской коляски.

Днём 30 августа нынешнего года неизвестная гражданка похитила из беседки, расположенной на территории парка Пролетарского района Саранска, оставленную без присмотра детскую коляску, стоимость которой составляет более 3,5 тыс. рублей.

Разыскиваемая гражданка была одета в короткую болоньевую куртку темного цвета, синие джинсы и кроссовки черного цвета. Кроме того, женщина держала на руках ребенка.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личности или же местонахождении предполагаемой похитительницы детской коляски, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-77-34, 89271896447 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф