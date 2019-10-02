Полицейские провели лекцию для преподавателей одной из школ Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов выступили с лекцией перед преподавателями гимназии №29.

Полицейские рассказали педагогам о новых негативных проявлениях в подростковой среде, молодежных неформальных движениях и особенностях выявления девиантного поведения детей.

Стражи порядка объяснили, к каким последствиям может привести распространение фотографий, видеоматериалов и текстов с запрещенной символикой и высказываниями.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф