В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят уроки в школах

Сотрудники отделения ГИБДД ММО МВД РФ «Ичалковский» посетили Ладскую, Гуляевскую и Смольненскую школы Ичалковского района.

Инспекторы встретились с руководителями указанных школ, узнали о проблемах и планах проведения профилактической работы с учащимися по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Представители ГИБДД внимательно изучили информацию, размещенную в уголках дорожной безопасности, посоветовали материалы к размещению, которые будут наиболее интересны и актуальны.

В начальной школе дети демонстрировали гостям индивидуальные схемы безопасного маршрута от дома до школы и обратно, которые они разработали вместе с родителями.

Полицейские рассказали детям о том, как нужно вести себя пассажиру в автомобиле, какие ошибки не должен совершать пешеход, чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия.

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Источник: 13.мвд.рф