В колониях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №11 на прилегающей территории задержали жителя Мордовии, пытавшегося перебросить 6 свертков, в которых находились 12 мобильных телефонов, 7 зарядных устройств, 2 сим-карты, 1 аккумуляторная батарея и 2 гарнитуры. По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

В исправительной колонии №7 при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 7 годам лишения свободы, сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты 47 мобильных телефонов, 22 зарядных устройства, 2 сим-карты и смарт-часы, спрятанные ухищренным способом в бойлере. В настоящее время проводится проверка по данному факту.

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Источник: 13.fsin.su