В Мордовии осужденных проконсультировали медицинские работники

В Мордовии сотрудники медико-санитарной части №13 ФСИН РФ приняли участие в акции под названием «Марафон здоровья».
Организатором мероприятия совместно с МСЧ-13 ФСИН РФ выступила Зубово-Полянская районная больница.
Целями проведения марафона стали совершенствование оказания медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным, а также повышение её доступности и качества.
В рамках «Марафона здоровья» консультативная медицинская помощь была оказана 7 осужденным УФСИН РФ по Мордовии и нескольким детям заключенных.
Кроме того, было проведено 8 медицинских обследований и консультаций.
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Источник: 13.fsin.su