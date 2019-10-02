В Саранске 13 октября состоится последняя в этом году ярмарка меда

В Саранске 13 октября пройдет последняя в этом году медовая ярмарка.

Указанное мероприятие пройдет на парковочной площадке, расположенной на пересечении улиц Пролетарской и Коммунистической.

В ходе ярмарки жители Саранска смогут приобрести мед, прополис, воск, пыльцу, пергу, маточное молочко, восковые свечи и другие продукты пчеловодства.

Кроме того, горожане смогут получить рекомендации по применению указанной продукции, узнать секреты и тонкости производства меда от самих пчеловодов, продегустировать продукт и выпить чашку травяного чая.

Ярмарка будет работать в период с 09:00 до 15:00.

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Источник: adm-saransk.ru