На одной из остановок Саранска умер 29-летний парень

В Саранске 29-летний гражданин скончался на обстановке общественного транспорта.

Тело 29-летнего жителя Саранска было обнаружено горожанами на остановке общественного транспорта «Чайка». Прибывшие медики констатировали смерть молодого человека. По предварительной информации, гражданин скончался по причине сердечного приступа.

Известно, что парень нигде не работал. Также имеются сведения, согласно которым в последнее время молодой человек злоупотреблял спиртным.

По информации «Известий Мордовии».

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