В Больших Березниках строится дом для переселения граждан из ветхого жилья

В Больших Березниках в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» ведется строительство дома для переселения граждан из ветхого жилья.

Указанный дом строится на улице Ульяновской. Здание будет трехэтажным. В доме будет 21 квартира общей площадью более 800 квадратных метров.

В новой постройке будут жить переселенцы из дома №37 на пл. Луначарского и дома на Дубенском шоссе.

Ожидается, что рассматриваемый объект будет введен в эксплуатацию в ноябре текущего года.

По информации «Известий Мордовии».

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