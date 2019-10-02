В Саранске прошли соревнования по спортивному самбо

В Саранске прошел открытый городской турнир по спортивному самбо.

Указанные соревнования прошли 28 сентября в спортивном комплексе «Олимп». Участниками рассматриваемых состязаний стали 113 юношей и девушек 2006-2007 годов рождения.

Среди юношей победителями стали следующие спортсмены: до 32 кг – Адикаев Ринат (ДДТ г. Саранск); до 35 кг – Гордон Станислав (г. Пенза); до 38 кг – Лычик Руслан (г. Нижний Ломов); до 42 кг – Анисимов Михаил (г. Нижний Ломов); до 46 кг – Стиканов Ярослав («Титан» г. Саранск); до 50 кг – Батурин Артём (г. Нижний Ломов); до 54 кг – Тихонов Сергей (г. Пенза); до 60 кг – Токарев Данила (г. Нижний Ломов); до 66 кг – Шмелев Даниил (г. Пенза); свыше 66 кг – Кирюшин Никита («Боец» г. Саранск).

У девушек победительницами стали: до 47 кг – Солуянова Софья (г. Грабово); до 55 кг – Щетинина Дарья («Боец» г. Саранск); свыше 55 кг – Никонова Елизавета (г. Нижний Ломов).

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Источник: adm-saransk.ru