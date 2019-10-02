В Саранске прошли спортивные соревнования среди подростков, которые состоят на учете

В Саранске прошли соревнования среди подростков, состоящих на учете.

Соревнования проводились 26 и 27 сентября в средней школе №38 и гимназии №23. Программа состязаний включала в себя легкую атлетику, армрестлинг, мини-футбол, настольный теннис, перетягивание каната, шашки и волейбол.

Победу одержала команда Пролетарского района. Второе место заняли представители Октябрьского района. Третье место досталось команде Ленинского района.

По информации, опубликованной пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru