В пригороде Саранска дорожные рабочие обнаружили боеприпасы

В пригороде Саранска дорожные рабочие нашли четыре снаряда.

Четыре боеприпаса калибра 30 мм со следами коррозии были обнаружены машинистом экскаватора, проводившим дорожные работы в 300-х метрах от села Горяйновка. Боеприпасы находились в пакете.

Находку осмотрели специалисты-взрывотехники. После проведения дополнительных исследований все снаряды будут уничтожены на специальном полигоне.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm