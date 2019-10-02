Житель Мордовии, ударивший свою бабушку деревянной тростью, отправится в тюрьму

В Чамзинском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который причинил вред здоровью своей бабушки.

Утром 2 июля нынешнего года осужденный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, гостил у своей бабушки. Последняя принялась упрекать парня в том, что он нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Осужденный, разозлившись из-за указанных упреков, ударил бабушку деревянной тростью в область левой стопы. В итоге пострадавшая получила перелом пальца стопы.

Ранее преступник неоднократно подвергался административным наказаниям.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: chamzinsky.mor.sudrf.ru