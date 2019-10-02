В Темникове в ДТП пострадали два человека

В Темникове произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 1 октября на улице Гагарина. По предварительной информации, 29-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21074, не предоставила право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки ВАЗ-21102, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Виновнице аварии и 47-летнему водителю второй машины понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф