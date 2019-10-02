В Саранске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске 44-летняя женщина попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 1 октября на территории Пролетарского района города. 44-летний водитель автомобиля марки «Лада-Веста» во время движения по улице Полежаева совершил наезд на 44-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ МРЦКБ. После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

Также читайте о том, что накануне в Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Источник: гибдд.рф