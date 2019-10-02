В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей

В Саранске 42-летний автомобилист устроил ДТП, в котором сам и пострадал.

Вечером 1 октября 42-летний водитель автомобиля марки ЗАЗ, двигаясь по улице Косарева, не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство врезалось в припаркованный автомобиль марки ГАЗ, который от удара отбросило на автомобиль марки «Фольксваген», двигавшийся во встречном направлении.

Водитель ЗАЗа доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Предполагаемый виновник ДТП отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф