Безработная жительница Мордовии фиктивно прописала в своей квартире нескольких иностранцев

В Мордовии 49-летняя местная жительница фиктивно прописала в своей квартире нескольких иностранцев.

6 сентября 49-летняя жительница посёлка Луховка, не имеющая постоянного места работы, фиктивно поставила на миграционный учет в принадлежащей ей квартире нескольких граждан Таджикистана 1975, 1979, 1983, 1992, 1993 и 1995 годов рождения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф