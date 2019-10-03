В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Перевозчик»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

Указанная операция была направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий на пассажирском автотранспорте, принятие профилактических мер по обеспечению законности и безопасности пассажирских перевозок автобусами, выявление и пресечение правонарушений и преступлений различной направленности при оказании транспортных услуг.

В ходе проведения мероприятия стражами порядка были проверены 536 автобусов.

В общей сложности было выявлено 91 нарушение требований действующего законодательства, допущенное водителями транспортных средств. Стражи порядка составили 23 материала для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 3 факта осуществления гражданами предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, оказывающих услуги в сфере легкового такси.

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Источник: 13.мвд.рф