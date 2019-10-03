Жительница Саранска подозревается в вовлечении в занятие проституцией

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, которая подозревается в вовлечении в занятие проституцией.

В июле нынешнего года 20-летняя девушка, являющаяся жительницей Нижнего Новгорода, приехала в Мордовию, дабы навестить свою бабушку. Гражданка опоздала на автобус, следующий в один из районов республики, по причине чего решила встретиться со своей 24-летней знакомой, проживающей в Саранске, и остановиться у неё на несколько дней. Последняя путем уговоров и принуждения вовлекла жительницу Нижнего Новгорода в занятие проституцией.

В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф