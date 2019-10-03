В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег с чужой банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который подозревается в краже денег с чужой банковской карты.

Днём 24 сентября неизвестный гражданин похитил денежные средства в сумме более 4 тыс. рублей с банковской карты, которая была утеряна жителем Саранска.

Известно, что предполагаемый похититель денег был одет в куртку бежевого цвета с воротником черного цвета и брюки светлого цвета. Также мужчина носит очки для зрения.

Все, кому что-либо известно о личности или же местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: (88342) 29-84-03, 29-90-02, 8-917-074-7722 или 02.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в краже детской коляски.

Источник: 13.мвд.рф