В УФСИН РФ по Мордовии прошла пожарно-тактическая тренировка

В УФСИН РФ по Мордовии с целью обучения сотрудников действиям при пожаре прошла пожарно-тактическая тренировка.

В ходе указанной тренировки были отработаны действия сотрудников при возникновении пожара, по проведению эвакуации и применению первичных средств пожаротушения. Также была проверена исправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.

Стоит отметить, что подобные тренировки проводятся на регулярной основе с целью поддержания постоянной готовности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su