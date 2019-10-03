В УФСИН РФ по Мордовии прошла пожарно-тактическая тренировка

В УФСИН РФ по Мордовии с целью обучения сотрудников действиям при пожаре прошла пожарно-тактическая тренировка.
В ходе указанной тренировки были отработаны действия сотрудников при возникновении пожара, по проведению эвакуации и применению первичных средств пожаротушения. Также была проверена исправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.
Стоит отметить, что подобные тренировки проводятся на регулярной основе с целью поддержания постоянной готовности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Мордовии осужденных проконсультировали медицинские работники.
Источник: 13.fsin.su