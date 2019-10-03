В Мордовии был заблокирован сайт по продаже водительских удостоверений

В Мордовии по требованию прокуратуры был заблокирован сайт по продаже водительских удостоверений.
Сотрудниками прокуратуры Кадошкинского района был обнаружен сайт, на котором размещалась информация с предложением приобретения водительских удостоверений.
Прокурор Кадошкинского района обратился в суд с заявлением о признании размещенной на указанном сайте информации запрещенной к распространению на территории России. Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Доступ к сайту был ограничен.
Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Перевозчик».
Источник: prokrm.ru