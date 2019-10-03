В одном из гипермаркетов Саранска прошли пожарно-тактические учения

2 октября в Саранске прошли пожарно-тактические учения по управлению силами и средствами при ликвидации условного пожара в здании гипермаркета «Леруа Мерлен».

Легенда учений гласила, что по причине нарушения требований пожарной безопасности произошла разгерметизация упаковок, что в итоге спровоцировало розлив легковоспламеняющейся жидкости с последующим возгоранием торговой продукции в лакокрасочном отделе.

Персонал незамедлительно сообщил о пожаре в службу спасения и принял меры по эвакуации людей, находящихся внутри здания.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений эвакуировали трех условных пострадавших в специальных спасательных устройствах.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru