Жителя Мордовии оштрафовали за заросший земельный участок

В Мордовии оштрафовали местного жителя, который не ухаживал за своим земельным участком.

Земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 54 тыс. квадратных метров, расположенный на территории Дубенского района, на момент проведения проверки сотрудниками Россельхознадзора был заросшим сорной травянистой растительностью.

Владельцу указанного земельного участка было выдано предписание о необходимости принятия мер по приведению территории в порядок, но последний его не выполнил.

Решением суда в отношении собственника заросшего участка была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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Источник: ursn-rm.ru