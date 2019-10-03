В Саранске пройдет выставка пожарной и аварийно-спасательной техники

В Саранске 4 октября пройдет выставка новых образцов пожарной и аварийно-спасательной техники.

В период 09:00 до 22:00 на Советской площади будет выставлена современная и редкая техника, среди которой гидроциклы, квадроциклы, катера, подвижный пункт управления, пожарные, аварийно-спасательные автомобили с водолазной и кинологической группой, а также многое другое.

Каждый желающий получит возможность надеть защитные костюмы с противогазом, форму пожарных и спасателей, научиться оказывать первую медицинскую помощь. Также можно будет осмотреть мобильный учебно-тренировочный комплекс пожарных и спасателей.

Кроме того, будут проведены показательные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

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Источник: 13.mchs.gov.ru