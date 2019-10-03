В Саранске пропала без вести 36-летняя женщина

В Саранске пропала без вести 36-летняя местная жительница.

25 сентября 36-летняя Арискина Мария Викторовна, проживающая в Саранске, ушла из дома. С тех пор какая-либо информация о местонахождении горожанки отсутствует.

По предварительной информации, в день исчезновения жительница Саранска была одета в синие джинсы и безрукавку того же цвета.

Все, кому что-либо известно о нынешнем местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонам: 8-927-178-46-98 или 02.

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Источник: vk.com/poisk_13region