В Мордовии олень устроил ДТП

В Мордовии из-за выбежавшего на дорогу оленя произошло ДТП.

Указанное происшествие произошло вечером 1 октября на территории Краснослободского района. Недалеко от посёлка Преображенский олень внезапно выбежал на проезжую часть. Изначально животное ударилось об одну из дверей автомобиля марки «Шевроле». Затем оленя отбросило на полосу встречного движения, где его сбил автомобиль марки «Ниссан». Животное погибло.

Известно, что водители указанных автомобилей в результате происшествия не пострадали.

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Источник: 13.мвд.рф