В одном из магазинов Рузаевки покупатель расплатился за товар фальшивыми деньгами

В Мордовии была изъята из оборота поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

30 сентября в отделение полиции №1 УМВД РФ по Саранску поступило сообщение от заведующего отделом кассового обслуживания банка о том, что при пересчете денежной выручки, поступившей в сейф-пакете из магазина, расположенного в Рузаевке, была обнаружена и конфискована поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Выяснилось, что фальшивой банкнотой расплатился за товар один из посетителей магазина 1985 года рождения. Мужчина пояснил, что нашел купюру во дворе жилого дома, расположенного по адресу – улица Пионерская. Гражданин не знал о том, что банкнота является поддельной.

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Источник: 13.мвд.рф