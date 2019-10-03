В Лямбире благоустраиваются дворовые территории

В Лямбире в рамках реализации регионального проекта под названием «Формирование комфортной городской среды» была проведена работа по строительству тротуаров, выходов из подъездов и установке детских игровых площадок.

Было облагорожено несколько дворовых территорий по улицам Гражданской и Ленина. На эти цели было потрачено 1,38 млн рублей.

Качественные изменения позволят местным жителям чувствовать себя комфортно и безопасно. Особое значение благоустройство территории имеет для детей и маломобильных групп населения.

По информации «Известий Мордовии».

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