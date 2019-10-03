В Саранске житель Липецкой области пытался украсть бутылку виски из магазина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали жителя Липецкой области, который пытался украсть бутылку виски из магазина.

Вечером 2 октября работник продуктового магазина, расположенного на проспекте Ленина, сообщил правоохранителям о том, что один из посетителей пытался покинуть торговое заведение, не оплатив алкогольную продукцию.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии оперативно прибыла в магазин. Похитителем, которому не удалось реализовать преступный замысел до конца, оказался 31-летний житель Липецкой области. Гражданин пытался украсть бутылку виски.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia