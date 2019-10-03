В Саранске два школьника сбежали из дома, дабы съездить в Чернобыль

В Саранске полицейские разыскали двух школьников, которые собрались отправиться в Чернобыль.

Вечером 2 октября стражи порядка получили сообщение о пропаже двух 9-летних школьников. Мальчики пришли домой после завершения уроков, переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из школьников оставил родителям записку, в которой сообщил, что уехал из города.

В кратчайшие сроки мальчики были задержаны в центре Саранска. Дети имели при себе рюкзаки с вещами первой необходимости. Выяснилось, что мальчики хотели съездить в Чернобыль. Оказалось, что данная поездка была спланирована школьниками после просмотра сериала «Чернобыль», ставшего одним из главных событий в мире кино в этом году.

Также читайте о том, что в Саранске житель Липецкой области пытался украсть бутылку виски из магазина.

Источник: 13.мвд.рф