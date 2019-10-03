На выезде из Рузаевки столкнулись две иномарки

На выезде из Рузаевки произошло ДТП с участием двух иномарок.

Указанное происшествие произошло вечером 2 октября на одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. Столкнулись два автомобиля марок «Мазда» и «Киа», за рулем которых находились девушки 23- и 28-летнего возраста.

В результате ДТП пострадала девушка, управлявшая одной из иномарок. Участница аварии получила травмы колена.

Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm