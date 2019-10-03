В Лямбирском районе осудили местного жителя, до смерти избившего мужчину

В Лямбирском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который до смерти избил мужчину.

В ночь на 2 мая нынешнего года 25-летний безработный житель села Черемишево указанного района во время ссоры несколько раз ударил кулаками по лицу 32-летнего жителя Саранска. От полученных ударов пострадавший упал на землю. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 32-летнего мужчины

Решением суда в отношении жителя Лямбирского района была избрана мера наказания в виде 8 лет лишения свободы. Также суд взыскал с преступника моральную компенсацию в размере 1,2 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф