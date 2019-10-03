В центре Саранска горел жилой дом

В центральной части Саранска произошло возгорание частного жилого дома.

3 октября, в 11:39 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Коммунистической. По указанному адресу загорелся частный жилой дом №104. К моменту приезда пожарных имело место горение кровли постройки.

В ликвидации возгорания принимали участие подразделения пожарно-спасательных частей №№1, 2 и 5.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания частного жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru