В Большеберезниковском районе в результате пожара пострадала женщина

В Большеберезниковском районе произошел пожар, в результате которого пострадала женщина.

Происшествие произошло днём 3 октября на территории села Судосево. На улице Саранской загорелся предбанник. К моменту приезда пожарных имело место открытое горение помещения. В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.

Огонь повредил постройку на площади 8 квадратных метров.

Хозяйка помещения 1951 года рождения получила ожоги лица и кисти правой руки первой степени. От госпитализации женщина отказалась.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что в центре Саранска горел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru