В центре Саранска 5 октября ограничат движение транспортных средств

В центральной части Саранска 5 октября будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 4 октября до 07:30 5 октября стоянка транспортных средств будет запрещена по ул. Пролетарской (нечетная сторона) – от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической, а также на парковках в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39) и возле здания ПАО КБ «МПСБ» (ул. Б. Хмельницкого, д. 36а).

В период с 07:30 до 18:00 5 октября по указанным адресам будет запрещена не только стоянка, но и движение транспортных средств.

Рассматриваемое ограничение будет введено в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения торжественного собрания, посвященного празднованию Дня учителя.

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Источник: adm-saransk.ru