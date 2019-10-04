В Мордовии полицейские обнаружили арсенал оружия в заброшенном доме

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов обнаружили арсенал оружия.

В подполе заброшенного дома, расположенного на территории Ардатовского района, стражи порядка обнаружили и конфисковали обрезы винтовки Мосина и охотничьего ружья, около 80 патронов и порох.

Было установлено, что ранее владельцами оружия и боеприпасов были участники организованного преступного сообщества «Юго-Запад».

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф