Жительница Саранска осталась без денег, поверив мошеннице

Полицейские задержали мошенницу, жертвой которой стала жительница Саранска.

Некоторое время назад подозреваемая разместила в бесплатной газете объявление о своих способностях, благодаря которым она может магическим путем решать те или иные проблемы. Жительница Саранска, увидев данную публикацию, связалась с целительницей и рассказала ей о своих проблемах. Последняя пообещала помочь, заявив, что существенные финансовые вложения в данном случае не потребуются. Подозреваемая попросила пострадавшую перечислить на её банковский счет денежные средства на покупку церковных свечей.

Жительница Саранска перевела на счет якобы целительницы 11,5 тыс. рублей. После этого подозреваемая вновь заявила о необходимости перечисления денежных средств. Пострадавшая, осознав, что имеет дело с мошенницей, обратилась в полицию.

Подозреваемая была задержана в Краснодаре. В настоящее время женщина находится в Мордовии. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф