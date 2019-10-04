В УФСИН РФ по Мордовии стартовал семинар-тренинг для психологов подведомственных учреждений

В УФСИН РФ по Мордовии стартовал семинар-тренинг под названием «Знакомство с гештальтом - знакомство с собой» для психологов подведомственных учреждений.

В ходе первого занятия, получившего название «Личные границы в отношениях. Моя жизнь - мои правила», старший психолог психологической службы Марина Яковлева поделилась опытом обучения по программе профессиональной подготовки «Гештальт-терапия».

Марина Яковлева также рассказала о ценности и функциях психологических границ, о личной ответственности за их обозначение.

В ходе упражнений участники исследовали собственные психологические границы, затронули сферу взаимоотношений с детьми, проиграли определенные детские роли, ощутили чувства ребенка, на которого давят, ругают и критикуют, а также узнали о способах полноценного формирования его личного пространства.

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Источник: 13.fsin.su