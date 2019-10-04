В УФСИН РФ по Мордовии прошел праздник урожая

Во всех учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, было проведено культурно-массовое мероприятие под названием «Дары осени».

В указанных мероприятиях приняли участие все отделы и службы учреждений. Были представлены работы в номинациях «Осенний букет», «Осеннее блюдо», «Осенняя композиция».

Членами жюри оценивались работы по виду и вкусу.

По окончании праздника для ветеранов учреждений были организованы праздничные концерты с вручением подарков.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su