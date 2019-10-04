Житель Мордовии пытался перебросить на территорию колонии мобильные телефоны

В исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники указанного исправительного учреждения на прилегающей территории задержали жителя Мордовии, пытавшегося перебросить 3 свертка, в которых находились 10 мобильных телефонов.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su