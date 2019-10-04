В Атюрьево горела баня

В Атюрьево пожарные ликвидировали возгорание бани.
В ночь на 4 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Красноармейской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №12, расположенного по указанному адресу, горит баня.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Большеберезниковском районе в результате пожара пострадала женщина.
Источник: 13.mchs.gov.ru