В селе Старое Шайгово горел автомобиль

В селе Старое Шайгово произошло возгорание автомобиля.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 3 октября. Возле дома №8, расположенного по адресу – улица Кирова, загорелся автомобиль марки УАЗ 1975 года рождения. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь серьезно повредил автомобиль.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru