В Саранске ограничат движение транспортных средств по Александровскому шоссе

В Саранске в период с 5 по 7 октября будет ограничено движение транспортных средств на участке Александровского шоссе.

Указанное ограничение будет действовать ежедневно в период с 5 по 7 октября. С 23:00 до 06:00 движение транспортных средств будет ограничено на участке от железнодорожного переезда до здания №20а.

Рассматриваемое ограничение будет введено по причине ямочного ремонта дороги.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Ранее сообщалось о том, что в центральной части Саранска 5 октября будет ограничено движение транспортных средств.

Источник: adm-saransk.ru