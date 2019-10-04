В Мордовии предприятие начало погашать долги после ареста имущества

В Мордовии после ареста имущества муниципальное унитарное предприятие частично погасило долг.

Одно из предприятий Мордовии имело задолженность в сумме 9 млн рублей. Данная задолженность образовалась вследствие уклонения от уплаты налогов и отказа оплачивать услуги, оказываемые организацией топливно-энергетического комплекса.

Судебные приставы наложили арест на имущество должника. После этого предприятие частично погасило долг.

Если долг не будет погашен в полном объеме, арестованное имущество будет передано на реализацию.

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Источник: r13.fssprus.ru