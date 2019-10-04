В Саранске прокуратура выявила нарушения в сфере обращения с опасными отходами

В Саранске прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами первого и второго классов опасности.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что в ООО «Домоуправление № 41», ООО «Домоуправление № 33», ООО «Домоуправление № 32» и других организациях ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, не прошли подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Кроме того, ООО «Домоуправление № 41» и ООО «Домоуправление № 31» на отходы первого класса опасности, образующиеся в процессе их деятельности, необходимую документацию не разработали. Также указанными организациями не осуществляется ведение учета отходов производства и потребления.

Руководители упомянутых организаций были привлечены к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru