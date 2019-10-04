В Мордовии бывшую начальницу почтового отделения осудили за кражу денег

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшей начальницы почтового отделения, обвиняемой в краже денежных средств.

43-летняя жительница Ковылкинского района, занимая должность начальницы почтового отделения сельского поселения, похищала вверенные денежные средства из кассы отделения почтовой связи. Дабы скрыть преступные действия, гражданка вносила в отчеты ложные сведения. В общей сложности осужденная похитила более 300 тыс. рублей.

Решением суда в отношении бывшей начальницы почтового отделения была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru