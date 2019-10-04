В Ромодановском районе горела надворная постройка

В Ромодановском районе произошло возгорание надворной постройки.
Днём 3 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Садовский. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась надворная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 32 квадратных метра.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Причина возгорания надворной постройки устанавливается.
По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в центре Саранска горел жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru