В Ромодановском районе горела надворная постройка

В Ромодановском районе произошло возгорание надворной постройки.

Днём 3 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Садовский. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась надворная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 32 квадратных метра.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки устанавливается.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в центре Саранска горел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru