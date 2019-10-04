43-летний житель Мордовии фиктивно прописал в своем доме нескольких иностранцев

В Мордовии 43-летний местный житель фиктивно прописал в своем доме нескольких иностранцев.

В ходе проведения операции «Нелегал-2019» сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в августе нынешнего года 43-летний житель посёлка Озерный фиктивно поставил на миграционный учет в принадлежащем ему доме пять граждан других стран.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф